Höhere EU-Beiträge : Deutschland muss wegen Brexit womöglich Milliarden zahlen

Abgeordenete der britischen Brexit-Partei applaudieren sich selbst in der Abstimmungsphase im Plenarsaal des Europäischen Parlaments. Für die britischen Abgeordneten ist es die letzte Sitzung im Europäischen Parlament in Straßburg vor dem Brexit. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Berlin Mit Großbritannien verlässt ein großer Beitragszahler die EU. Wie die dadurch entstehende Lücke im Finanzrahmen aufgefüllt wird, steht noch nicht fest. Aktuellen Überlegungen zufolge könnten auf Deutschland 14 Milliarden Euro mehr an Beiträgen zukommen.

Deutschland muss sich nach dem Brexit auf deutlich höhere Beiträge an die EU einstellen. Das sehen Pläne der EU-Ratspräsidentschaft zum mittelfristigen EU-Finanzrahmen vor, wie aus einer Kleinen Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung hervorgeht. Die Anfrage lag der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vor.