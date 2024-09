Wachsende Kritik von Nachbarländern Deutsche Grenzkontrollen werden EU-Chefsache

Ganz gleich, welches Regierungsmitglied in welcher Funktion auch immer in diesen Tagen zu einem Treffen in Brüssel erscheint, vor, während und hinter den Konferenzen sieht es sich kritischen Fragen und Bemerkungen zu den deutschen Grenzkontrollen konfrontiert. Die Schengen-Staaten fürchten um die vereinbarte freie Fahrt für Menschen und Güter, und Polen hat angekündigt, die Sache zur europäischen Chefsache zu machen: Regierungschef Donald Tusk will übernächste Woche beim Oktober-Gipfel das Thema besprechen. Das Vorgehen Deutschlands sei „inakzeptabel“. Ist es das wirklich?