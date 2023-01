Designated Survivor der EU Im Falle eines Falles übernimmt Timmermans alles

Es gab die Frage im russischen Staatsfernsehen unmittelbar nach der Ukraine-Reise der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, ob die russischen Militärs davon wirklich nichts wussten und ob sie nicht gezielt eine Rakete hätten einsetzen können. Und es gibt am Freitag den EU-Ukraine-Gipfel in oder bei Kiew, an dem sowohl die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit zahlreichen Kommissarinnen und Kommissaren als auch EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell in die Ukraine reisen. Es ist also keine abseitige Frage, was passiert, wenn man hypothetisch einmal eins und eins zusammenzählt.