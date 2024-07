Verbrenner-Streit ist nicht vorbei Den ideologischen Schaum wegwischen

Genauer betrachtet spiegeln sich in dem Willen zur Überarbeitung des EU-Klimagesetzes bei gleichzeitigem Festhalten an den Klimazielen die beiden Extreme wider, an denen die EU scheitern würde: Es darf nicht sein, die immer deutlicheren Auswirkungen des laufenden Klimawandels achselzuckend beiseitezuschieben, damit das gewohnte Leben mit unbegrenztem Schadstoffausstoß so weiterlaufen kann. Es darf aber auch nicht sein, rigorose Totalverbote festzulegen, die keinerlei Rücksicht nehmen sowohl auf die realistische Umsetzbarkeit als auch die mögliche Entwicklung anderer Lösungen, um ins Ziel zu kommen.