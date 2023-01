Konvention seit 2011 nicht ratifiziert Der löchrige Schutz für Frauen in der EU

„Jede Woche kommen in Europa 50 Frauen zu Tode in Folge häuslicher Gewalt“, stellt Robert Biedron, polnischer Sozialdemokrat und Chef des Gleichstellungsausschusses, zu Beginn einer Debatte an diesem Donnerstag im Europäischen Parlament in Brüssel fest. „Diese Szenen der Gewalt gehören in den Mülleimer der Geschichte“, kommentiert seine schwedische Fraktionskollegin Evin Incir wenig später. Und die irische Christdemokratin Frances Fitzgerald fordert entschieden: „Was eine Vergewaltigung in Frankreich ist, muss auch in Rumänien eine Vergewaltigung sein.“ Doch es ist ein Drehen im Kreis. Wie seit fast zwölf Jahren. Unveränderte Gefährdung der Frauen, kein einheitlicher europäischer Schutz. Das könnte sich nun ändern.