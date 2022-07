Perpektiven für Ukraine-Hilfen : Der Krieg macht keine Sommerpause

Menschen in Odessa, während ihre Stadt von russischem Militär beschossen wird. Foto: dpa/Nina Lyashonok

Meinung Die Verteidigungsausschussvorsitzende hat dem Bundeskanzler vorgeschlagen, umgehend in einer Ukraine-Konferenz zwischen Politik und Wirtschaft zu klären, wie es mit der Unterstützung weiter geht. Das ist in der Tat dringend nötig. Auch als Zeichen an Angreifer.