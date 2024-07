Vor Wiederwahl von der Leyens Der bange Brüsseler Blick auf Straßburg

Es ist alles dabei an diesem für die Stabilität der europäischen Institutionen so schicksalhaften Plenartag in Straßburg. Schafft es Ursula von der Leyen nicht, mindestens 361 der 720 neu gewählten Europaabgeordneten hinter ihre zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin zu bringen, herrscht Krise in Brüssel. Deshalb hat von der Leyen selbst einen minutiösen Zeitplan ausgearbeitet, beginnt den Tag um Punkt acht Uhr mit der Veröffentlichung eines 32-seitigen Papiers mit den Leitlinien für die Inhalte ihrer fünf nächsten Jahre im Amt. In ihrer Rede ab kurz nach neun startet sie mit Emotionen, appelliert in Englisch, Französisch und Deutsch an den Zusammenhalt. Eine exzentrische rumänische Rechtsradikale muss nach massiven Störungen schimpfend aus dem Saal gebracht werden. Es gibt ausgewogene Analysen ihrer Schwerpunkte und einfache Forderungen, von der Leyen solle nicht an die Spitze der Kommission, sondern auf die Anklagebank.