EU-Kommission empfiehlt Defizitverfahren Der neue Stabi-Pakt besteht seinen ersten Stresstest

Als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Wahlnacht von Brüssel den Kontinent mit der Nachricht schockte, seine Nationalversammlung in Neuwahlen zu schicken, da klingelten bei Finanzexperten besondere Alarmglocken. Sie sahen sofort den Zusammenhang zwischen dem Alles-oder-Nichts-Wahlkampf in Frankreich und dem Terminkalender der EU-Kommission. Würde die auf die Stimmen von Macrons Liberalen angewiesene Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem Franzosen mitten im Wahlkampf tatsächlich einen blauen Brief wegen Brechens der Verschuldungsgrenzen schicken oder wie früher üblich, aus politischen Erwägungen die Vorgaben für die Finanzstabilität dehnen? Die Antwort kam an diesem Mittwochmittag: Die Kommission empfahl den EU-Finanzministern, Defizitverfahren gegen gleich sieben Mitgliedsländer zu eröffnen. Auch gegen Frankreich.