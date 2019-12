CDU-EU-Experte David McAllister : „Ein unabhängiges Schottland könnte EU-Mitglied werden“

Brüssel Nach einem britischen EU-Austritt könnte Schottland nach Einschätzung des Europapolitikers David McAllister unter der Voraussetzung in die Union zurückkehren, „dass Schottland ein unabhängiger Staat wird“.

„Das Vereinigte Königreich verlässt zwar die EU, aber bleibt uns vielfältig verbunden“, sagte McAllister. „So werde ich schon heute von schottischen Institutionen angesprochen, ob ich für sie nach dem Brexit Ansprechpartner in Brüssel sein kann. Schottische Universitäten etwa möchten weiter an der EU-Forschungsförderung und an dem akademischen Austauschprogramm Erasmus+ teilnehmen.“