Protokoll des Tages : Schlappe für Johnson - Parlament vertagt Votum über Brexit-Deal

Wie geht es jetzt in Brüssel weiter? Die Europaparlamentarier werden am Montag über die vertagte Entscheidung des Londoner Unterhauses zum Brexit-Abkommen beraten. Die Brexit-Steuerungsgruppe werde wie geplant zusammenkommen, kündigte der Abgeordnete Guy Verhofstadt an. Der Zeitplan für eine EU-Billigung vor der Brexit-Frist am 31. Oktober sei extrem eng. Zuvor hatte Verhofstadt gesagt, das Abkommen müsse zunächst in Großbritannien abgesegnet werden, danach werde das EU-Parlament darüber abstimmen. Vor dem geplanten Austrittsdatum 31. Oktober kommt das EU-Parlament das letzte Mal am Donnerstag zu einer Sitzung zusammen. Die nächste EU-Plenarsitzung wäre der 13. November, was zur endgültigen Genehmigung des Brexits eine Verlängerung von mindestens zwei Wochen notwendig machen würde.