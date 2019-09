MARGRETHE VESTAGER

Auch die Dänin ist als geschäftsführende Vizepräsidentin in von der Leyens Team vorgesehen und bekam den Bereich Digitales. Zudem durfte sie ihren bisherigen Job als Wettbewerbskommissarin behalten. In diesem machte die 51-jährige Liberale international Schlagzeilen, weil sie Milliardenstrafen gegen US-Konzerne wie Google verhängte. In ihrer Heimat Dänemark war sie vor ihrem Posten in Brüssel Wirtschafts- und Innenministerin. Bei der Europwahl war sie Teil eines "Spitzenteams" der Liberalen und galt auch als mögliche Anwärterin auf den Posten der Kommissionspräsidentin.