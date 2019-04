JEAN-CLAUDE JUNCKER



Herkunft: Luxemburg

Ressort: Kommissionspräsident

Parteienfamilie: Volkspartei



Zur Person: Kaum ein Spitzenpolitiker ist so lange auf dem europäischen Parkett unterwegs wie Juncker. Bis 2013 leitete er 18 Jahre lang als Ministerpräsident die Geschicke des Kleinstaates Luxemburg, parallel saß er von 2005 an der Euro-Gruppe vor. Für so viel Erfahrung ist Juncker noch vergleichsweise jung, denn sein Einstieg in die Politik erfolgte schon sehr früh – direkt nach dem Jura-Studium. In Luxemburg hatte er lange ein Doppelamt inne: Er war Ministerpräsident und Finanzminister in Personalunion. Für seine Verdienste – er gilt als einer der Gründerväter des Euro – wurde er unter anderem 2006 in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet.