Hohe Erwartungen an Scholz Das neue europäische ABC

Begleitet werden sie freilich von der Ahnung, dass Deutschland selbst nur wenig liefern wird. Das „deutsche Votum“, die ständige Enthaltung Deutschlands vor allem am Anfang von Abstimmungsprozessen, hat Tradition und ist die Folge von Koalitionsregierungen. Wenn sich die Partner in Berlin nicht auf Ja oder Nein verständigen können, kommt in Brüssel halt eine Enthaltung dabei heraus. Seit sich in Berlin drei Partner mehr belauern als einander vertrauen, hat der Ausfall deutscher Meinungsführerschaft in der EU deutlich zugenommen. Da ist jetzt nicht mehr ein Großer, der einen Kleinen überzeugen oder überreden muss. Da sind jetzt zwei mittlere Partner, die zusammen mehr Gewicht haben als die Partei, die den Kanzler stellt und damit auch die Richtlinien für die Europapolitik beansprucht.