Die Ampelbeschlüsse aus EU-Perspektive Das Klima wird rauer für Migranten in Europa

Eine verkürzte Darstellung der Ampel-Einigung, wonach angeblich „alle“ Dublin-Flüchtlinge „keine“ Leistungen mehr erhalten, führt zu dem Eindruck, dass das vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand haben dürfte. Natürlich werden die auf Asylverfahren spezialisierten Anwälte den irgendwann in Gesetzesform gegossenen neuen deutschen Kurs dem richterlichen Check unterwerfen. Ein erster Blick auf die Details lässt jedoch die Annahme zu, dass eine Regelung europarechtlich in Ordnung ist, wenn sie sich nur auf die Migranten bezieht, die ohnehin nach geltendem EU-Recht in ein anderes Land wechseln müssen und können, in dem sie längst Leistungen zuerkannt bekommen haben. Und eine menschenwürdige Versorgung mit „Bett, Brot und Seife“ behalten sie auch in Deutschland.