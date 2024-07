Green Deal mit rotem Herz Tauziehen um zentrales EU-Projekt

Doch sie schafften es dabei nicht, alle Bürger in allen EU-Staaten mitzunehmen. Und wo diejenigen, die etwa auf den Äckern und in den Wäldern herausragende Beiträge leisten sollten, kaum gefragt wurden, entwickelte sich massiver Widerstand. Vor allem die Christdemokraten von der Europäischen Volkspartei (EVP) versprachen im Wahlkampf, den Green Deal auf den Prüfstand zu stellen. Und sie gewannen mit dieser Zusage die Wahlen. Auch der rechte Rand, der sich mit radikaler Ablehnung der EU-Klimaschutzagenda positionierte, konnte in vielen Ländern zulegen. Die Green-Deal-Schrittmacher von den Sozialdemokraten und den Grünen mussten dagegen teils schmerzhafte Verluste hinnehmen. So war nach dem Wahltag vor gut einem Monat die Erwartung groß, der Green Deal werde nun weitgehend wieder abgewickelt. So wird es zwar nicht kommen. Aber er dürfte ein gründlich neues Gesicht bekommen.