EU-Vorgaben für Wirtschaft und Verbraucher Das durchgeplante neue Europa

Damit das klappt, müssen die Mitgliedstaaten eigentlich jede einzelne Vorgabe auf die Verhältnisse in jeder Branchen, jeder Region, jeder Stadt und jeder Wohnung runterrechnen. Aber in den meisten Fällen bleibt es dann bei Anregungen. Denn vor einer zu starken Drangsalierung der Verbraucher in ihrem Verhalten schrecken Politik und Behörden zu Recht zurück. So bleibt es denn in vielen Bereichen bei der klaren Arbeitsteilung: Der Bürger protestiert gegen „die“ Politik, die viel stärkere Klimaschutzziele entwickeln müsse, die EU legt dann genau diese Pläne vor, aber wie viel jeder EU-Bürger dann mit Auto oder Flugzeug, Fahrrad oder Bahn zurücklegt, wieviel Strom er verbraucht oder spart, bleibt ihm überlassen.