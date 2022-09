Um Versorgungsengpässe zu verhindern : EU-Kommission will Staaten bei Krisen weniger Spielraum für Alleingänge lassen

EU-Kommission will Staaten bei Krisen weniger Spielraum für Alleingänge lassen

Brüssel Kilometerlange Staus wegen geschlossener Grenzen, getrennte Familien, gestörte Lieferketten: Diese Bilder der Corona-Pandemie sollen sich nicht wiederholen. Die EU-Kommission möchte daher engere Vorgaben in Krisenzeiten für EU-Staaten und Firmen.

Zum Schutz des gemeinsamen Binnenmarkts will die Europäische Kommission Unternehmen und EU-Staaten in Krisenfällen wie der Corona-Pandemie weniger Spielraum für Alleingänge lassen. Konkret sollen etwa Staaten Maßnahmen verboten werden können, die die Reisefreiheit einschränken, oder Firmen im Extremfall verbindliche Vorgaben gemacht werden können - etwa bestimmte Aufträge bevorzugt zu behandeln, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte.