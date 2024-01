Tod auf der Säuglingsstation Chirurgen schlagen Alarm – Lebensrettende Medizinprodukte fehlen

„Da findet ein stilles Sterben statt“, meint die CSU-Politikerin Niebler. Sie bezieht das drastische Bild auch auf die vielen mittelständischen Betriebe, die sich auf die ausgetüftelten Medizinprodukte spezialisiert hätten und lange Zeit weltweit führend gewesen seien - die nun aber einer nach dem anderen von Europa in die USA wechselten, weil ihnen dort binnen weniger Wochen der Zugang zum Markt offen stehe. In Europa müssten sie selbst die Produkte neu zertifizieren lassen, die schon seit Jahrzehnten bewährt seien. Gorenflo ergänzt, dass in Europa die Prüfer überfordert seien, oft gar nicht genau wüssten, auf was sie alles zu achten hätten. In den USA hätten die Behördenmitarbeiter klare und übersichtliche Kriterien. „Die prüfen die ab, und fertig.“