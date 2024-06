Überraschende Wende China und EU wollen über E-Auto-Zollstreit verhandeln

„Das ist ein erster Schritt und viele weitere werden nötig sein“, sagte Habeck am Abend in Shanghai. Er hatte tagsüber in Peking Gespräche mit chinesischen Politikern unter anderem zu den drohenden Zöllen geführt, darunter auch Handelsminister Wang Wentao. Dabei hatte er sich nach eigenen Worten eng mit der EU-Kommission abgestimmt, er hatte sich auch mit Botschaftern anderer EU-Staaten in Peking getroffen.