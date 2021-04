Michel nach „Sofagate“-Affäre : „Mache keinen Hehl daraus, dass ich seither nachts nicht gut schlafe“

Düsseldorf Nach der "Sofagate"-Affäre beim Besuch der EU-Spitzen in Ankara plagt den EU-Ratspräsidenten Charles Michel ein schlechtes Gewissen. Für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte kein Sessel bereitgestanden – nur für den türkischen Präsidenten Erdogan und Michel.

„Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich seither nachts nicht gut schlafe, weil sich die Szenen in meinem Kopf immer wieder abspielen“, sagte Michel dem Düsseldorfer „Handelsblatt“ und anderen europäischen Wirtschaftsmedien (Samstagsausgaben). „Wenn es möglich wäre, würde ich zurückreisen und die Sache reparieren.“

Beim Besuch von Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan war es zu dem diplomatischen Eklat gekommen. In einem Video von dem Besuch ist zu sehen, wie die Kommissionschefin zum Auftakt des Treffens im Präsidialamt zunächst stehen bleibt und mit einem „Ähm“ reagiert, als sich Erdogan und Michel in zwei nebeneinander stehende Sessel setzen – ein dritter Sessel stand nicht bereit. Von der Leyen musste in beträchtlichem Abstand auf einem Sofa Platz nehmen.