Drohungen gegen Sea-Watch-Kapitänin : Helfer bringen Carola Rackete nach Freilassung an geheimen Ort

Helfer bringen Carola Rackete nach Freilassung an geheimen Ort

Berlin Nachdem Carola Rackete in Italien auf freien Fuß gesetzt worden ist, ist die deutsche Sea-Watch-Kapitänin nach Angaben eines Sprechers aus Sicherheitsgründen abgetaucht.

"Es gab einige generelle Drohungen gegen Carola", sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Watch am Mittwoch. "Deshalb haben wir sie an einen geheimen Ort gebracht. Über ihre weiteren Reisepläne werden wir uns nicht äußern."

Die Kapitänin der „Sea-Watch 3“ selbst hat sich erleichtert über ihre Freilassung geäußert. Die Entscheidung der italienischen Richterin vom Dienstagabend sei ein Sieg für die Solidarität mit allen Menschen auf der Flucht und gegen die Kriminalisierung von Helferinnen und Helfern in vielen Ländern Europas, erklärte die 31-jährige Deutsche in einer ersten Reaktion, die die Hilfsorganisation Sea-Watch im Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sagte: „Die Vorwürfe bleiben absurd.“

Rackete war am Samstag festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, weil sie die „Sea-Watch 3“ mit 40 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen der Insel Lampedusa gesteuert hatte. Die Festnahme der Kapitänin stieß vielfach auf Empörung.