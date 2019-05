Katalonischer Separatistenchef : Carles Puigdemont darf doch bei Europawahl kandidieren

Barcelona Noch sitzt Carles Puigdemont im Exil in Brüssel. Sollte er jedoch als Abgeordneter ins EU-Parlament einziehen, könnte er auch wieder - ohne Angst vor einer Festnahme - nach Spanien einreisen. Denn da würde er europaweit Immunität genießen.

Der seit 18 Monaten in Brüssel im Exil lebende katalanische Ex-Regionalpräsident und Separatistenführer darf doch bei der Europawahl ins Rennen gehen. Das entschied am Montag eine Richterin am Madrider Verwaltungsgericht, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Sie kippte damit eine Entscheidung der spanischen Wahlbehörde, die eine Kandidatur Puigdemonts auf Antrag der konservativen Volkspartei PP und der liberalen Ciudadanos untersagt hatte.

Puigdemont will bei der Europawahl am 26. Mai als Spitzenkandidat des separatistischen Bündnisses JuntsxCat/LLiures per Europa (Gemeinsam für Katalonien/Freie für Europa) ins Rennen gehen. Der 56-Jährige hatte im März angekündigt, er wolle bei einem Einzug ins Europäische Parlament wieder nach Katalonien zurückkehren. Als Europaabgeordneter würde er in der gesamten EU und somit auch in Spanien parlamentarische Immunität genießen, sagte er.