Nach Krisenjahr 2022 Bundesregierung will Familien 2023 stärken

Nach den Belastungen durch die Corona-Pandemie in den Vorjahren waren Familien im Krisenjahr 2022 erneut besonders oft gebeutelt. Die Verbraucherpreise gingen durch die Decke, Kosten für Energie explodierten, hinzu kam am Ende des Jahres noch eine Krankheitswelle. Im neuen Jahr, so sehen es Pläne der Bundesregierung vor, soll es zumindest an einigen Stellen Entlastungen für Familien und junge Menschen geben.