Übereinkunft mit Österreich Bulgarien und Rumänien werden an Schengen-Raum angeschlossen

Bulgarien und Rumänien haben grünes Licht erhalten, von März 2024 an dem Schengen-Raum beizutreten. Das teilten die Regierungen der beiden Länder am Donnerstag mit. Die Zugehörigkeit zum Schengen-Raum hat für Länder in der Regel viele Vorteile, insbesondere den normalerweise vorgesehenen Wegfall von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Union. Im Falle Bulgariens und Rumäniens werde der Schritt vorerst nur auf Anreisen auf dem Luft- und Seeweg zutreffen, sagte der bulgarische Ministerpräsident Nikolai Denkow am Donnerstag. Österreich wolle unterdessen weiter über die Notwendigkeit von Grenzkontrollen bei Einreisen aus den beiden Staaten auf dem Landweg festhalten, sagte er.