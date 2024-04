Parlament wirbt mit Enkel-Botschaften für Europa Brüssels bewegender Wahlkampf für die Demokratie

Damit ist Stoff und Unterscheidungsmaterial für einen lebhaften Wahlkampf gegeben, der in Brüssel seinen Höhepunkt am 23. Mai erleben wird, wenn sich die Spitzenkandidaten auf europäischer Ebene einen live übertragenen Schlagabtausch liefern. Einen Vorgeschmack lieferte am Montagabend bereits eine ähnliche Veranstaltung in Maastricht. Am Europa-Tag, dem 9. Mai, werden zahlreiche markante Gebäude in europäischen Metropolen, wie das Kolosseum in Rom, mit besonderen Wahlaufrufen illuminiert. Zahlreiche Partner hat das EU-Parlament für EU-Slogans gewonnen; so beklebt auch die Lufthansa vier ihrer Jets mit auffälligen Europa-Botschaften.