Keine Einigung in Brüssel : EU-Chefs wollen auch am Sonntag über Corona-Hilfspaket beraten

EU-Chefs wollen auch am Sonntag über Corona-Hilfspaket beraten

Keine Einigung in Brüssel

Brüssel EU-Ratspräsident Charles Michel ist für eine Verlängerung des Sondergipfels zum Corona-Rettungspaket bis Sonntag. Der Stand der Verhandlungen sei noch nicht reif, hieß es am Samstagabend aus EU-Kreisen.

Noch seien verschiedene Elemente zu überbrücken. Michel wolle weiter in Einzelgesprächen beraten, eine Nacht drüber schlafen und dann die Verhandlungen weiter führen. Kurz zuvor hatte Michel die 27 Staats- und Regierungschefs nach achtstündigen Einzelgesprächen wieder zur großen Runde zusammengerufen. Diplomaten zufolge wollte Michel beim Essen mögliche Kompromisslinien erläutern. Sundenlang beriet Ratschef Michel am Nachmittag mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs in kleinen Gruppen, um Kompromisse auszuloten und neue Vorschläge vorzubereiten. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte meldete sich mit einer Videobotschaft zu Wort und nannte die Verhandlungen unerwartet hart. Zentrale Punkte waren nach Angaben von Diplomaten bis zum Abend umstritten.