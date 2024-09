EU-Sicht auf die Österreich-Wahlen Brüssel erhält eine „bittere Nachricht“ aus Wien

Der Außenexperte der Europa-SPD, Tobias Cremer, fasst die Stimmung der Genossen in einem Satz zusammen: „Die Tatsache, dass eine von Altnazis gegründete Partei in Österreich zur stärksten Kraft geworden ist, ist eine bittere Nachricht - nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa.“ Dennoch habe die Wahl auch eine klare demokratische Mehrheit hervorgebacht. Nachdem die Sozialdemokraten bereits ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert hätten, liege es an den Konservativen in Österreich und Europa, zu zeigen, „welches Wertefundament sie vertreten“. Wie schon 2000 und 2017 könnten sie einen „Faust’schen Pakt mit den Rechtsextremen“ eingehen. Der habe in der Vergangenhiet jedoch nicht zur Entzauberung, sondern zur Verhamrlosung und Stäkung der FPÖ geführt und Österreich in der EU isoliert.