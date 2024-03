EU-Innenminister Brüssel bringt Europol an die Drogenfront

Insbesondere auf Initiative des österreichischen Innenministers Gerhard Karner befassten sich die EU-Innenminister auch mit den jüngsten Entwicklungen bei der Migration. Die illegalen Einreisen seien im vergangenen Jahr um 15 Prozent zurückgegangen, stellte Kommissarin Johansson heraus. Sie kündigte eine Reise nach Mauretanien an, um auch mit diesem Land eine vertragliche Zusammenarbeit zu vereinbaren. Karner verlangte zudem die Liste jener Länder, in die abgelehnte Asylbewerber zurückgebracht werden könnten, auch wieder um Syrien und Afghanistan zu erweitern. Es gebe dort sichere Gebiete, wie etwa die Region um Damaskus. Syrer und Afghanen machten in den meisten EU-Länder die größte Gruppe aus, in Österreich alleine drei Viertel aller Antragsteller. Auf Nachfrage nannte der ÖVP-Politiker allerdings keine Region in Afghanistan, die er als sicher genug einschätze, um die von ihm verlangten „konsequenten Rückführungen und Abschiebungen“ dorthin ermöglichen zu können.