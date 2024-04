Neuer Bestechungsskandal Brüssel besorgt über Einflussnahme des Kreml auf EU-Politik

Die tschechische Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass Russland in der EU ein Propagandanetzwerk finanziert, um unter anderem über die in Prag tätige Internetseite „Voice of Europe“ (Stimme Europas) Stimmung gegen die Unterstützung der Ukraine im Krieg Russlands gegen das Nachbarland zu machen. Gleichzeitig hatten mehrere Medien unter Berufung auf Ermittler von der Verwicklung von Politikern aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen, Ungarn und den Niederlanden berichtet. Ohne Namen zu nennen, bestätigte der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo die Enttarnung und die Ermittlungsergebnisse zu Geldflüssen in Richtung verschiedener Parlamentarier.