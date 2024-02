Protest gegen Umweltauflagen Bauern demonstrieren vor EU-Agrarministertreffen in Brüssel

Die Demonstration in Brüssel ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Bauernprotesten und -Kundgebungen in ganz Europa - von Spanien und Bulgarien bis in die Niederlande. Landwirte gingen dort auf die Straße, um unter anderem gegen EU-Handelsabkommen, Bürokratie- und Umweltauflagen zu protestieren. Anfang Februar war eine ähnliche Demonstration in Gewalt ausgeartet, als Bauern Heuballen anzündeten und die Polizei mit Eiern und Feuerwerkskörpern bewarfen.