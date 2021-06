Nach Brexit : Britischer Mobilfunkanbieter erhebt wieder Roaminggebühren

London Mit dem Abschaffen der Roaming-Gebühren innerhalb der EU wurde die Kommunikation über Ländergrenzen hinweg für die Nutzer sehr erleichtert. Großbritannien führt die Gebühren nun mit dem Austritt wieder ein.

Eigentlich waren sie bereits abgeschafft, doch der Brexit bringt sie wieder zurück: Der britische Mobilfunkanbieter EE führt wieder Roaminggebühren ein. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, fallen für Verträge, die vom 7. Juli an geschlossen werden, künftig Gebühren für Telefonate, SMS und Datennutzung im europäischen Ausland an. Ab Januar 2022 müssen betroffene britische EE-Kunden dann pro Tag zwei Pfund (2,33 Euro) zahlen, wenn sie ihr Mobiltelefon in EU-Staaten und einigen anderen europäischen Ländern nutzen wollen. EE ist damit der erste britische Mobilfunkanbieter, der die Gebühren wieder einführt.