Elton John, Roger Daltry und weitere : Britische Musiker klagen über Folgen des Brexit-Abkommens

London In einem offenen Brief haben britische Show-Größen wie Elton John und Roger Daltry das Brexit-Abkommen und dessen Auswirkungen auf Musiker angeprangert. Statt Bewegungsfreiheit gebe es nur ein „tiefes Loch“.

Mehr als 100 britische Musiker haben in einem am Mittwoch von der Londoner "Times" veröffentlichten offenen Brief über die Folgen des Brexit-Abkommens für ihre Branche geklagt. Die britische Regierung habe die Musiker "schändlich fallen gelassen", als sie die Vereinbarungen mit Brüssel über den endgültigen Austritt Großbritanniens aus der EU getroffen habe, heißt es in dem offenen Brief, der unter anderem von Elton John und Roger Daltry unterzeichnet war.