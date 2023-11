Europakonferenz im Auswärtigen Amt Bringt Baerbock die EU-Reform vom Abstellgleis?

Zwischen dem EU-Gipfel Anfang Oktober in Granada und der Europakonferenz an diesem Donnerstag in Berlin liegen nur vier Wochen, aber einige spürbare Schritte, wenn es darum geht, zu einer entscheidungs- und zukunftsfähigeren Europäischen Union zu kommen. „Wir werden“, lautete die Verständigung der Staats- und Regierungschefs als Ergebnis ihrer Beratungen in Spanien, doch sie sagten nicht wann sie für „Reformen sorgen“ und „Wege zu ihrer Verwirklichung festlegen“ wollen. Da war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ein wenig konkreter. Der Fahrplan für die innere Umgestaltung der EU soll nach ihrer Vorstellung im ersten Halbjahr 2024 festgelegt werden, der Reformprozess selbst dann während der nächsten Legislaturperiode des neugewählten Europa-Parlamentes erfolgen, also von 2024 bis 2029.