BRICS gegen westliche Bevormundung Gespenst der Spaltung sitzt mit am Tisch

Wenn von diesem Samstag an die Vertreter der weltweit wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beim G20-Treffen in Indien zusammensitzen, werden die Bilder so etwas wie Augenhöhe und gemeinsame Sorge um die Welt suggerieren. Doch das Gespenst der Spaltung sitzt drohend wie selten zuvor mit im Saal. Seit die Gruppe der BRICS-Staaten in Südafrika vor zwei Wochen die Muskeln spielen ließ, dürften sich in Neu-Delhi BRICS- und G7-Mitglieder besonders belauern.