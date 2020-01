„Werden euch immer lieben“ : Von der Leyen stellt Großbritannien „einzigartige“ Partnerschaft in Aussicht

Von der Leyen stellt Großbritannien „einzigartige“ Partnerschaft in Aussicht

Ursula von der Leyen neben dem Chef-Unterhändler Michel Barnier im Europaparlament in Brüssel. Foto: AP/Francisco Seco

Brüssel Der Brexit steht kurz bevor, doch die EU-Kommissionspräsidentin scheint ihn nicht als Abschied, sondern als Anfang sehen zu wollen. Sie hofft, die im Austrittsabkommen fest geschriebene Übergangsphase für Verhandlungen zu einem Freihandelsakommen nutzen zu können.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit eine „einzigartige“ Partnerschaft in Aussicht gestellt. Kein anderes Freihandelsabkommen gewähre „einen derartigen Zugang zu unserem Binnenmarkt“ wie die mit Großbritannien angestrebte Partnerschaft, sagte von der Leyen am Mittwoch im EU-Parlament in Brüssel. „Wir werden euch immer lieben und nie weit entfernt sein“, fügte sie hinzu.