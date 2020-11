Übergangsphase gilt bis Jahresende : Brexit-Verhandlungen müssen wegen Corona-Fall unterbrochen werden

Brüssel Die Zeit drängt, in Großbritannien und Europa arbeitet man mit Hochdruck an einem Freihandelspakt. Im Team von EU-Chefunterhändler Michel Barnier gab es jedoch nun einen Corona-Fall - der für einen Verhandlungs-Stopp sorgt.

Ein jeglicher Verhandlungsstopp dürfte die Versuche erschweren, bis zur Frist am 1. Januar noch ein Abkommen zu erzielen und in Kraft treten zu lassen. Bis Jahresende gilt noch die Brexit-Übergangsphase, in der Großbritannien an die EU-Handelsregeln gebunden ist. Für die Zeit danach streben beide Seiten einen Freihandelspakt an. Ohne eine solche Vereinbarung drohen Zölle, andere Handelshürden und Arbeitsplatzverluste.