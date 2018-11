Misstrauensvotum droht: May kämpft um Brexit-Vereinbarung und ihr Amt

London Mehrere Minister und Staatssekretäre sind aus Protest zurückgetreten. Aber Großbritanniens Premierministerin May weist die Kritik an ihrem Brexit-Abkommen energisch zurück.

„Ich glaube mit jeder Faser meines Seins, dass der Kurs, den ich vorgegeben habe, der richtige für unser Land und unser ganzes Volk ist“, sagte die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz in London im Regierungssitz 10 Downing Street. Der geplante Brexit-Deal sei "im nationalen Interesse". Sollte das Abkommen scheitern, seien die Folgen nicht abzusehen. Ein von EU-Befürwortern gefordertes zweites Brexit-Referendum schloss May aus.