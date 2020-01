Spenden sollen nicht angenommen werden : Streit um Big-Ben-Geläut zum Brexit weitet sich aus

London Der Brexit rückt näher und die Befürworter des EU-Austritts Großbritannien wollen diese Tag feiern – mit dem Geläut von Big Ben. Darüber wird jedoch gestritten, denn der Turm wird derzeit aufwändig repariert und ein Glockenschlag wäre sehr teuer.

Der Streit um den Glockenschlag von Big Ben zum Brexit nimmt immer skurrilere Züge an. Der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, warf dem britischen Premierminister Boris Johnson am Freitag vor, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Der Regierungschef hatte am Dienstag zu Spenden ermutigt, um für die geschätzten Kosten von 500.000 Pfund (rund 587.000 Euro) aufzukommen. Der Uhrturm des Parlaments wird derzeit aufwendig restauriert. Der Glockenschlag ist deshalb nur zu besonderen Anlässen wie Silvester zu hören.