Brexit-Streit : EU stellt London ein Ultimatum

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, vor dem Europahaus in London. Foto: AP/Matt Dunham

London Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission, findet deutliche Worte im Brexit-Streit. Bis Ende des Monats soll der Gesetzentwurf, mit dem Johnson die Irland-Vereinbarungen aushebeln will, vom Tisch. Auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses unterstützt die EU.

Im Konflikt um eine Änderung der Irland-Vereinbarungen im bereits abgeschlossenen Austrittsabkommen hat die EU der britischen Regierung ein Ultimatum gestellt. Bis Ende des Monats müsse der Gesetzentwurf vom Tisch sein, mit dem Premierminister Boris Johnson Regeln zur einzigen Landgrenze des Vereinigten Königreichs mit der EU relativieren will, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, am Donnerstag nach einem Krisentreffen mit Johnsons Brexit-Minister Michael Gove. Sonst werde die EU rechtliche Schritte einleiten, deren Mechanismen in der Austrittsvereinbarung bereits festgeschrieben seien.