„Unglaublich aufgeheizte Stimmung“ : Sorge vor Gewalt - Britische Polizei ruft zu Brexit-Entspannung auf

London 10.000 Polizisten stehen bereit, um im Falle von Unruhen binnen 24 Stunden im ganzen Land eingesetzt zu werden. Alle, „die eine Plattform und eine Stimme haben", sollen nun sicherstellen, dass sie die Emotionen nicht weiter anfachen.

Angesichts des Brexit-Streits hat die britische Polizei Aktivisten und Politiker dazu aufgerufen, ihren Ton zu mäßigen, um die aufgeheizte Stimmung nicht noch weiter zu schüren. „Wie wir alle wissen, ist das Thema hochemotional", sagte der Vorsitzende des Rats der Polizeichefs (NPCC), Martin Hewitt, am Donnerstag in London. Deshalb sollten alle, „die eine Plattform und eine Stimme haben", sicherstellen, dass sie die Emotionen nicht weiter anfachen.

„Wir befinden uns in einer unglaublich aufgeheizten Stimmung wegen dieses ganzen Ausstieg-Szenarios", warnte Hewitt weiter. Nach Angaben der Polizei ist die Zahl der Delikte im Zusammenhang mit dem Brexit niedrig, steigt aber deutlich an. So wurden in der vergangenen Woche 26 Vergehen wie bösartige Internetkommentare, Beschimpfungen oder Bedrohungen registriert, 15 mehr als in der Woche davor.