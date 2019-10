Brexit-Debatte : Mögliche Toilettenpapier-Krise beschäftigt Unterhaus

London Die Diskussion über die Folgen eines No-Deal-Brexit treibt skurrile Blüten: Abgeordnete verlangten am Dienstag von der britischen Regierung Auskunft darüber, ob ein Toilettenpapier-Engpass drohe.

Der Abgeordnete Jonathan Edwards verlangte am Dienstag eine offizielle Stellungnahme zu der Frage, wie lange die Vorräte an Toilettenpapier in Großbritannien im Fall eines No-Deal-Brexit reichen würden.