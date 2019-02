Treffen mit Kommission: May reist zu neuen Brexit-Beratungen nach Brüssel

Brüssel Am Donnerstag reist die britische Premierministerin zu neuen Gesprächen nach Brüssel. Dort trifft sie Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

May will so im Brexit-Streit doch noch eine Lösung für einen geregelten EU-Austritt ihres Landes finden. Dies kündigte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag an.