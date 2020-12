Deal mit der EU : Johnson schließt Brexit-Gespräche im nächsten Jahr aus

London Auch kurz vor Jahresende und der ablaufenden Brexit-Frist will Englands Premier Boris Johnson noch an den Verhandlungen festhalten. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr schließe er aber aus.

Die britische Regierung will bis zur letzten Minute über einen Brexit-Handelspakt mit der EU verhandeln. „Die Zeit wird knapp, und wir sind in der Endphase“, sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Montag in London. „Aber wir sind zu Verhandlungen bereit, solange wir Zeit haben, falls wir glauben, dass eine Einigung noch möglich ist.“ Mit Blick auf eine Verlängerung der derzeit stockenden Gespräche über ein Handelsabkommen mit der EU ins nächste Jahr hinein betonte er aber: "Ich kann das ausschließen."