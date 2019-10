Einigung in Brüssel : EU gewährt Brexit-Aufschub bis Ende Januar

Einigung in Brüssel

Brüssel Die EU-Staaten haben sich nach Angaben von EU-Ratspräsident Tusk auf einen Brexit-Aufschub bis Ende Januar geeinigt. Der britische Premier Johnson hatte eine Verlängerung der Austrittsfrist beantragt, obwohl er selbst den Brexit am 31. Oktober durchziehen wollte.

Die Entscheidung solle in einem schriftlichen Verfahren formalisiert werden, teilte Tusk am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, ist der britische EU-Austritt demnach auch vor Fristende möglich. Bislang war vorgesehen, dass es am Donnerstag um 24 Uhr MEZ soweit sein sollte.