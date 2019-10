Brexit-Entscheidung live : Johnson kämpft um sein Abkommen

Der Fahrplan für die Brexit-Sitzung



- Besonderes Augenmerk liegt auf einem Antrag des konservativen früheren Kabinettsministers Oliver Letwin: Dieser würde die letzte Zustimmung für Johnsons Deal so lange vertagen, bis das nötige Ratifizierungsgesetz das Parlament passiert hat. Folge: Es gäbe an diesem Samstag kein gebilligtes Brexit-Abkommen und Johnson wäre nach dem sogenannten Benn Act gezwungen, eine Verlängerung der Brexit-Frist bei der EU zu beantragen.



- Die Abstimmungen beginnen am Nachmittag voraussichtlich gegen 15.30 Uhr (MESZ) mit Voten über die Änderungsanträge. Jede Abstimmung benötigt etwa 15 Minuten.



- Wird das Letwin-Amendment angenommen, stünde damit bereits fest, dass Johnsons Deal auf Eis liegt und die gesetzliche Pflicht der Regierung eintritt, bei der EU um Aufschub zu bitten.



- Dennoch dürfte danach in jedem Fall über die Regierungsvorlage abgestimmt werden - mit oder ohne Änderungen.



- Wird das Letwin-Amendment nicht angenommen, könnte der Brexit-Vertrag noch am Samstag in einem „Meaningful Vote“ die entscheidende Hürde nehmen. Dann würde die eigentliche Ratifizierung starten, auch in EU-Parlament.



- Würde der Deal abgelehnt, könnte Johnson eine Abstimmung über einen Austritt ohne Vertrag zum 31. Oktober anberaumen. Eine Mehrheit im Unterhaus ist dafür nicht absehbar.



- Danach bleibt Johnson noch die Option eines Misstrauensantrags zum Sturz der eigenen Regierung mit dem Ziel, Neuwahlen auszurufen.