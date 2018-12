Kommentar zum Brexit: Mays Feiglingsspiel

London Die britische Regierungschefin Theresa May setzt mit ihrer Kehrtwende beim Brexit-Deal aus Verzweiflung auf eine Alles-oder-Nichts-Strategie. Die EU sollte ihr ein kleines Stück entgegenkommen.

Aus der mathematischen Spieltheorie stammt eine Konstellation, in der zwei Sportwagen aufeinander zurasen und derjenige verliert, der als erster bremst. Wie in der berühmten Szene aus dem James-Dean-Film „Denn sie wissen nicht, was sie tun“.