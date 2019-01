Vor Abstimmung im Parlament : May drängt auf neue Brexit-Verhandlungen - Gegenwind von der EU

Theresa May am Dienstag im britischen Unterhaus. Foto: AFP/HO

Liveblog London Am Dienstag debattiert das britische Unterhaus über den weiteren Brexit-Kurs und will über verschiedene Anträge abstimmen. Zuvor kündigte Premierministerin Theresa May an: Sie will den Vertrag mit der EU über den Ausstieg wieder aufschnüren. Wir berichten im Liveblog.

