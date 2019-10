Niederlage für Boris Johnson : Britisches Unterhaus verschiebt Entscheidung über Brexit-Deal

London Das britische Parlament hat eine Entscheidung zu seinem Brexit-Abkommen vertagt. Per Gesetz ist Premierminister Boris Johnson nun gezwungen, die EU um einen Aufschub zu bitten. Der gibt sich kampfbereit: Einen Austritt am 31. Oktober werde er weiter versuchen.

Johnson weigerte sich anschließend, mit der EU über einen Aufschub „zu verhandeln“; dazu verpflichte ihn das Gesetz auch nicht. „Ich werde unseren Freunden und Kollegen in der EU genau das sagen, was ich jedem in den letzten 88 Tagen gesagt habe, die ich Premierminister bin: Eine weitere Verzögerung wäre schlecht für dieses Land, schlecht für die Europäische Union und schlecht für die Demokratie.“

In Brüssel hieß es derweil, man warte nun auf Erklärungen von der britischen Regierung. Sie müsse den verbleibenden 27 EU-Staaten so schnell wie möglich die nächsten Schritte mitteilen, sagte EU-Kommissionssprecherin Mina Andreeva. Der EU-Parlamentsabgeordnete Guy Verhofstadt kündigte ein Treffen der Brexit-Steuerungsgruppe am Montag an. Außerdem äußerte sich Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki: Für die restlichen EU-Länder habe höchste Priorität, einen chaotischen No-Deal-Brexit zu vermeiden.