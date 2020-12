Binnenmarktgesetz : Britisches Unterhaus gefährdet EU-Austrittsverhandlungen

London Am Montagabend hat die britische Regierung der EU Hoffnung auf Bewegung bei den Austrittsverhandlungen gemacht. Unterdessen fügten Parlamentarier problematische Klauseln beim Binnenmarktgesetz wieder ein.

Und das, obwohl die Regierung kurz vor dem Start der Debatte angedeutet hatte, in den kommenden Tagen einzulenken und die Passagen zu entfernen oder zu entschärfen. Der Schritt wurde als Zeichen des guten Willens in den festgefahrenen Gesprächen über einen Brexit-Handelspakt gedeutet.

Voraussetzung für ein Einlenken sei jedoch eine Einigung in dem gemeinsamen Komitee, das für die Umsetzung der Nordirland-Bestimmungen des Austrittsvertrags zuständig ist, teile die Regierung mit. „Die Gespräche dauern an und abschließende Entscheidungen werden in den kommenden Tagen erwartet“, hieß es in der Mitteilung.