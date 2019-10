Hin und Her im britischen Unterhaus : Boris Johnson legt den Brexit-Plan vorerst auf Eis

Hin und Her im britischen Unterhaus

London Das britische Unterhaus hat für den Brexit-Deal, aber gegen den Brexit-Zeitplan gestimmt. Damit ist es nahezu unmöglich, dass Großbritannien am 31. Oktober die EU verlässt. Premier Johnson droht mit Neuwahlen.

Im Brexit-Drama läuft es auf eine weitere Verschiebung hinaus. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson gewann zwar in einem seltenen Triumph ein Unterhausvotum über einen Gesetzesentwurf, der sein Scheidungsabkommen mit der EU umsetzen soll. Doch zugleich stimmten die Abgeordneten gegen seinen Brexit-Zeitplan - was zur Folge hat, dass der geplante EU-Austritt zum 31. Oktober kaum zu halten ist. EU-Ratspräsident Donald Tusk will den übrigen EU-Ländern nun empfehlen, einen neuerlichen Aufschub für London abzusegnen.